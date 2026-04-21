İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev bir dolandırıcılık şebekesini çökertmek için düğmeye bastı. Teknik ve fiziksel takibin ardından İstanbul ve İzmir başta olmak üzere toplam 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 73 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KORKU İMPARATORLUĞU KURMUŞLAR: ADINIZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI

Siber polisinin deşifre ettiği kirli çarkın detayları dondurdu. Şebekenin, İstanbul ve İzmir’de kurdukları korsan çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Yurt dışı ve açık hatlar kullanarak mağdurlara ulaşan şüphelilerin; kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları ortaya çıktı.

Zanlıların, vatandaşlara "Kimlik bilgileriniz kopyalandı", "Adınız terör örgütü dosyasına karıştı" "Hesabınızdan şu an para çekiliyor." yalanlarıyla kandırarak mağdurlar üzerinde psikolojik korku oluşturduğu ve organize bir şekilde haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

50 MİLYON LİRALIK VURGUN VE LÜKS ARAÇLARA ŞERH

Yapılan incelemelerde, şebekenin bu yöntemle vatandaşlardan toplamda 50 milyon lirayı aşan bir vurgun gerçekleştirdiği saptandı. Suçtan elde edilen gelirin izini süren emniyet güçleri, operasyon kapsamında dolandırıcılık geliriyle alındığı değerlendirilen:

11 adet lüks araca, 2 adet arsaya mahkeme kararıyla şerh koydurdu. Gözaltına alınan 73 zanlının Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin telefon üzerinden para veya altın talep etmeyeceğini hatırlatarak vatandaşları bu tür çağrılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.