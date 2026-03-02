Zonguldak-Ankara karayolunda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden M.A. yönetimindeki karton yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi ve aynı istikamette giden E.Ö. idaresindeki işçi servisine çarptı. Kontrolden çıkan servisin de N.S'nin kullandığı panelvana vurduğu kaydedildi.

Meydana gelen kazada işçi servisinin sürücüsü ile araçta bulunan S.K, C.Ö, Y.Y, Ö.Z, K.L. ile E.A. yaralandı.

Ekipler, tırdan akan yakıtın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için yola talaş döktü.

PEŞ PEŞE KAZALAR

Aynı bölgeye yaklaşık 200 metre uzaklıktaki diğer bir kazada, sürücü Ö.T'nin kullandığı otomobil, kayması sonucu önünde seyreden sürücü E.A. idaresindeki otomobil ile H.A. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Öte yandan, Elvanpazarcık Kavşağı mevkisindeki kazada ise S.Ö'nün kullandığı otomobil ile bir başka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana düştü. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerlerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri de kara yolunda güvenlik önlemi alarak araçların kontrollü geçişine izin verdi.