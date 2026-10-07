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Kaynak: İHA

Kaza, sabah saatlerinde Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt güzergahlarında karşılıklı seyir halinde bulunan 4 otomobil ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.

Havaların soğuması ve etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden sürücüler zincirleme kazaya yol açtı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada araçlardan birinde sıkışan bir kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin İran uyruklu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.