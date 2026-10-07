Kaza, sabah saatlerinde Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt güzergahlarında karşılıklı seyir halinde bulunan 4 otomobil ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.

Korkutan zincirleme kaza: Kar yağışı ve buzlanma felaket getirdi - Resim : 1

Havaların soğuması ve etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden sürücüler zincirleme kazaya yol açtı.

Korkutan zincirleme kaza: Kar yağışı ve buzlanma felaket getirdi - Resim : 2

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada araçlardan birinde sıkışan bir kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Korkutan zincirleme kaza: Kar yağışı ve buzlanma felaket getirdi - Resim : 3

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin İran uyruklu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.