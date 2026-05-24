Olay, Kovanlık beldesi Değirmenyanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Bölgede ani bir toprak kaymasının baş göstermesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından adrese AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan ilk teknik incelemelerin ardından heyelan tehdidi altında olduğu tespit edilen 11 hanede yaşayan yaklaşık 50 vatandaş, can güvenliği gerekçesiyle ekipler tarafından ivedilikle tahliye edildi. Evlerini boşaltmak zorunda kalan mahalle sakinleri, geçici süreliğine yakınlarının yanına yerleştirildi. Aktif olarak toprak kayma riskinin devam ettiği grup yolu ise tedbiren araç ve yaya geçişine tamamen kapatıldı.

"TOPRAK SUYA DOYDU, TÜM KURUMLARIMIZLA ALARMDAYIZ"

Heyelan bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip eden Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Yağışların bölgede ciddi bir zemin gevşemesine yol açtığını belirten Başkan Kalıntaş şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toprak ne yazık ki suya doydu ve Değirmenyanı Mahallemizde heyelan meydana geldi. Heyelan neticesinde 11 evimiz, ahırlar ve bölgedeki grup yolumuz büyük risk altında kaldı. AFAD İl Müdürlüğümüz ve jandarma ekiplerimizle koordineli bir şekilde hareket ederek güvenlik amacıyla 11 hanemizi hızlıca tahliye ettik. Yolumuzu temizleyip açtık ancak güvenlik sebebiyle şu an trafiğe kapalı tutuyoruz."

DEVLET YETKİLİLERİ BÖLGEDE: SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Afet sonrasında devletin tüm imkanlarının bölgeye seferber edildiğini dile getiren Belediye Başkanı Kalıntaş, "Milletvekilimiz Ali Temür de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Durum, İçişleri Bakanımıza doğrudan iletildi. Giresun Valiliğimiz, Bulancak Kaymakamlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız süreci çok yakından takip ediyor. İnşallah vatandaşlarımızı mağdur etmeden kısa sürede gerekli zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlayacağız" dedi.

Bölgede heyelanın büyüme riskine karşı AFAD ve belediye ekiplerinin nöbetçi ve teyakkuz halindeki güvenlik ile inceleme mesaisi aralıksız sürüyor.