Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine AFAD, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlerin köy evlerine ulaşmasını önlemek için ekipler saatler boyunca yoğun mücadele verdi. Arazinin zorlu yapısına rağmen yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda yangın, yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

ALEVLER KÖYE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının yerleşim alanına ilerleme ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, yangın hattında yoğun çalışma yürüterek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalıştı.

Saatler süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

Yangının köy evlerine ulaşmadan kontrol altına alınması, daha büyük bir zararın önüne geçti.

Yangının en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise köyde bulunan ahırlarla ilgili oldu.

Alevler 4 ahıra kadar ulaşarak bu yapılarda hasara neden oldu. Ancak ahırlardaki hayvanların yaylada bulunması, olası can kayıplarının önüne geçti.

Hayvanların yangın sırasında yaylada olması, köy sakinleri açısından büyük bir şans olarak değerlendirilirken, olası bir hayvan kaybının da önüne geçilmiş oldu.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangında yaklaşık 3 dekar arazi ile 4 ahır zarar gördü. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin yerleşim alanına sıçraması engellendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme başlatıldı.