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Kaynak: İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Dörtyol mevkisindeki Baytaş Sitesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Sitenin alt bölümünde bulunan otopark alanından yükselen dumanlar, kısa süre içinde yerini şiddetli alevlere bıraktı. Otoparkta yan yana duran 3 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangın nedeniyle site sakinleri büyük bir endişe ve panik yaşadı.

Adrese ulaşan itfaiye görevlilerinin yoğun çabası sonucu yangın, diğer araçlara ve sitenin bloklarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında alev topuna dönen 3 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.