Olay, gece saatlerinde Burdur merkez Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki A.M.A., evde kimsenin dikkat etmediği bir sırada henüz bilinmeyen bir şekilde çamaşır suyunu içti.

Çocuğun çamaşır suyu tükettiğini ve fenalaştığını fark eden ailesi, büyük panik yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kimyasal maddeden zehirlenen küçük A.M.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansa alınan küçük çocuk, Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hastanede hemen müşahede altına alınan ve tedavisi devam eden 3 yaşındaki A.M.A.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, çocukların ulaşabileceği yerlerde temizlik maddesi bırakılmasının yol açtığı bu üzücü olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.