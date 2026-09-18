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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Acısu-Şalpazarı yol güzergâhı Doğancı sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün ağır olduğu belirtildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 5 kişinin Ağrı’nın Patnos ilçesinden olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.