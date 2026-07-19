Kaynak: ANKA

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılının ilk altı ayındaki bütçe harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 6 ayda yaptığı 8 milyar 486 milyon 566 bin liralık harcamanın bütçe önceliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Kış, "Milyonlarca emekli ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Markete girmeden önce cebindeki parayı hesaplıyor, pazarda fileyi değil fiyat etiketini taşıyor. Ama aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı kasasından milyarlarca lira harcanıyor. Vatandaşa tasarruf tavsiye edenler, söz konusu Saray olunca hiçbir sınır tanımıyor" ifadelerine yer verdi.

Kış, iktidarın yıllardır uyguladığı ekonomi politikalarının yükünün sürekli dar gelirlinin sırtına yüklendiğini ifade ederek "Fedakarlık istenen hep emekli, işçi, memur oluyor. Tasarruf denildiğinde millet akla geliyor; ama Sarayın harcamalarına gelince tasarruf kelimesi sözlüğe bile uğramıyor” sözlerini sarf etti.

“BİR EMEKLİNİN BİR AYLIK MAAŞI 43 SANİYEDE HARCANIYOR”

Sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanlığı'nın ilk altı aylık harcaması 8 milyar 486 milyon 566 bin lira. Bu tutar, yaklaşık 360 bin emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor. Günlük ortalama harcama 46 milyon 887 bin lira. Saatlik ortalama harcama 1 milyon 954 bin lira. Dakikalık ortalama harcama 32 bin 560 lira.” İfadelerini kullanan Kış, “Bir emekli bir ay boyunca 23 bin 552 lirayla yaşamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı ise bu tutarı yaklaşık 43 saniyede harcıyor” dedi.

Gülcan Kış, “Bugün Cumhurbaşkanlığının bir saatlik harcaması yaklaşık 83 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor. Emekliye 'idare edin' diyen anlayış, Saray söz konusu olduğunda milyarlarca lirayı bir kalemde harcamaktan çekinmiyor. Bir tarafta ay boyunca pazara, markete, eczaneye yetişmeye çalışan emekliler var; diğer tarafta saniyeler içinde milyonların vergisini harcayan bir anlayış var. İşte bugün Türkiye’nin özeti budur." açıklamasında bulundu.

“EMEKLİLER SADAKA DEĞİL ALINTERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR”

En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildiğini anımsatan Kış, "Emekliye toplamda 3 bin 552 lira artış yapıldı. Bunun günlük karşılığı sadece 118 liradır. Bugün bir aile markete girdiğinde yalnızca birkaç temel ürün alsa bu para kasada eriyip gidiyor. İktidar bunu zam diye anlatıyor ama vatandaş bunun zam olmadığını, market fişini eline aldığında zaten görüyor. Emekliler sadaka değil, alın terlerinin karşılığını istiyor. Kimse lütuf beklemiyor. İnsan onuruna yakışır bir yaşam talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kış, "Her zam döneminde 'kaynak yok' deniliyor. Emekliye gelince bütçe imkânlarından söz ediliyor. Ama Sarayın harcamalarına baktığınızda kaynak sorunu diye bir şey olmadığını görüyorsunuz. Demek ki mesele para değil, tercihtir. Siz tercihinizi emekliden değil, Saraydan yana kullanıyorsunuz" derken “Bugün emekli pazardan yarım kilo meyve alırken hesap yapıyor. Torununa harçlık veremediği için mahcup oluyor. Elektrik faturasını mı ödesin, ilacını mı alsın diye düşünüyor. Böyle bir tabloda milyarlarca liralık Saray harcamalarını savunmak mümkün değildir" sözlerini sarf etti.

“GERÇEK İTİBAR SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA MÜMKÜNDÜR”

"Devletin itibarı; emeklisinin açlık sınırının altında yaşadığı, işçisinin ay sonunu getiremediği, gençlerin geleceğe umutla bakamadığı bir ülkede gösterişli harcamalarla korunamaz. Gerçek itibar, vatandaşına insanca yaşam sağlayan sosyal devlet anlayışıyla mümkündür” diyen Gülcan Kış, “Bugün milyonlarca emekli temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Buna rağmen bütçenin önceliği emekli, işçi, üretici değil; sarayın harcamaları oluyor. Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla şatafat değil; adaletli bir bütçe, güçlü bir sosyal devlet ve vatandaşın cebini rahatlatacak gerçek ekonomi politikalarıdır. Bu ülkenin kaynakları 86 milyonundur. O kaynaklar bir avuç ayrıcalıklı kesimin konforu için değil, emeklinin, işçinin, çiftçinin ve dar gelirli vatandaşın insanca yaşayabilmesi için kullanılmalıdır." açıklamasında bulundu.