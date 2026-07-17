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Nefes gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugün kaleme aldığı “Altı ayda 25 Avrasya Tüneli faize gitti” başlıklı köşe yazısında, bütçeden faize ödenen devasa miktarı açıkladı. Türkiye’de devletin parayla ilişkisinin biraz ilginç olduğunu ifade eden Muratoğlu, “Vatandaştan para toplarken kurt, vatandaşa hizmet verirken serçe, faiz öderken ise aslan parçası” ifadelerini kullandı.

6 AYDA MİLYARLARCA LİRA FAİZE ÖDENDİ!

2026 yılının ilk altı ayında bütçeden faize, toplamda 1 trilyon 464 milyar lira ödendiğine dikkat çeken Muratoğlu, “Bu para sadece altı ayda ödendi. Ayda yaklaşık 244 milyar lira, günde ise 8 milyar lira faiz… Biz uyurken faiz işliyor. Kahvaltı yaparken faiz işliyor. Markette peynirin fiyatına bakıp geri bırakırken yine faiz işliyor. Durmuyor!” ifadelerine yer verdi.

Yazısının devamında, “Vatandaş elektrik faturasından, benzinden, telefondan, peynirden, çocuk bezinden vergi ödüyor, devlet bu paranın hatırı sayılır kısmını kendisine borç verenlere faiz olarak gönderiyor.” diyen Muratoğlu, “Sistem zengine çalışıyor. Parası olmayandan vergi al, parası olana faiz öde. İşte buna da ekonomi yönetimi deniliyor. Kaldır kahveden Abdullah Dayı’yı, o da böyle yönetir zaten” sözlerini sarf etti.

“BÜTÇE AÇIĞININ TEMEL NEDENİ FAİZ YÜKÜ”

Devletin personel maaşını ödediğini, yatırım yaptığını ve sosyal harcamaları gerçekleştirdiğini ancak faizde bütün dengenin bozulduğunu ifade eden Muratoğlu, “İlk yarıdaki yaklaşık 943 milyar liralık bütçe açığının temel nedeni faiz yükü” dedi .

“Demek ki mesele devletin parasının olmaması değil… Mesele, paranın adresi” sözlerini sarf eden Muratoğlu, “Emekliye gelince “kaynak yok.” Asgari ücretliye ara zam konuşulunca “bütçe dengesi bozulur.” Öğrencinin yurduna, okulun temizliğine gelince tasarruf şart! Ama faiz ödemesinde kapılar ardına kadar açık” ifadelerini kullandı.

“FAİZ DÜŞMANIMDIR DEMESİNE DEĞİL YAPTIĞINA BAKIN”

Hani meydanlara çıkınca, “Faiz lobisine hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz… En büyük düşmanım faizdir!” demesine bakmayın siz… Yaptığına bakın” ifadelerine yer veren Muratoğlu, “Nitekim Türkiye’de vergi sistemi de bu düzenin maşası gibi çalışıyor. Bütçeyi sırtlayanlar büyük ölçüde çalışanlar ve tüketiciler” dedi.

Muratoğlu, yazısının devamında “Sonra gelir dağılımı neden bozuluyor diye araştırma komisyonu kuruluyor. Sebebi zaten belli… Haliyle komisyon çay söylüyor, rapor yazıyor, dağılıyor” derken “Bir tarafta yıllarca çalışıp ay sonunu getiremeyenler… Diğer tarafta devlete borç verip oturduğu yerde para kazananlar” ifadelerine yer verdi.

“NE EDER? 25 AVRASYA TÜNELİ”

“Sonra gençlere “Çalışırsanız başarırsınız” diyorlar. Genç de doğal olarak soruyor; “Banka mı açayım?”” ifadelerini kullanan Muratoğlu, sorunun faiz ödemek değil, ülkeyi bu kadar pahalı borçlanmaya mahkum eden yönetim anlayışı olduğuna dikkat çekti.

“Yanlış kararların faturası karar verene değil, vatandaşa çıkması… Vergi, borç, faiz üçgeni ekonominin yönetim şekli… Varsa hala savunan bu yönetimi, hak ediyor belli ki!” diyen Muratoğlu, sözlerini, “Tekrar ediyorum; Altı ayda tam 1 trilyon 464 milyar lira faiz ödemesi… Ne eder? 25 Avrasya Tüneli… Yuh be!” ifadeleriyle noktaladı.