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Kaynak: DHA

Konya’da meydana gelen olayda iki kişinin hayatını kaybettiği aile faciası yaşandı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak’ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Rahman Öztürk evde üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk ile tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan olayda iki kadın bıçakla yaralandı.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Eve giren ekipler, Dursuniye Öztürk ve Esmanur Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rahman Öztürk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BABASI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında evde bulunan ve yatağa bağımlı olarak yaşadığı belirtilen Fuat Öztürk, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.