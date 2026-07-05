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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çanakkale'de yaşanan korkunç olay, hastane çalışanlarını ve vatandaşları yasa boğdu. Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servis tuvaletinde çöp poşeti içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, acil serviste görev yapan temizlik personeli, tuvalette yaptığı temizlik sırasında çöp poşeti içinde hareketsiz halde bulunan bebeği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri ve yetkililer sevk edildi.

BEBEĞİN 2-3 GÜN ÖNCE DOĞDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, bebeğin yaklaşık 2-3 gün önce dünyaya geldiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yeni doğmuş bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, bebeğin hastaneye nasıl bırakıldığını ve olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları ve hastane kayıtlarının da incelendiği öğrenilirken, bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.