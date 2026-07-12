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Şile'de sevgilisinin üzerine kimyasal madde döken maskeli tinercinin, aslında kendisinden ayrılmak isteyen kadına kumpas kuran sevgilisinin tinerci kılığına soktuğu öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra D.D’nin kızının jandarma giderek ifade vermesinden sonra olayın arka planındaki detaylar çıktı.

Gökmen Uyanık ve kız arkadaşı Derya Demir, 1 ay önce kampa gitti. Burada çiftten para isteyen bir tinerci Derya Demir’in üzerine kimyasal madde döktü. Hürriyet Gazetesi’nden Cem Kayalar’ın haberine göre. Vücudunun yarısına yakını yanan Derya Demir yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Gökmen Uyanık’ın, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal madde dökmesi için yeğenini tinerci kılığına soktuğu ortaya çıktı.

Gökmen Uyanık ve Derya Demir (44), 7 Haziran 2026’da kahve içmek için Şile Sofular’daki bir kamp alanına gitti. Çift burada bir süre vakit geçirdikten sonra yanlarına maskeli bir tinerci gelerek para istedi. Çift para vermeyince tinerci yanlarından uzaklaştı.

Bir süre sonra Gökmen Uyanık, kahve almak için Derya Demir’in yanından kalktı. Demir’in yalnız kaldığını gören tinerci, kadının yanına gelerek üzerine kimyasal bir madde döktü ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Acı içinde çığlıklar atan Derya Demir’i gören sevgilisi Gökmen Uyanık, yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götürdü. İlk müdahalesi Şile Devlet Hastanesi’nde yapılan Derya Demir, daha sonra Kartal’daki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

‘TİNERCİ’ YEĞENİ ÇIKTI

Olaydan sonra Derya Demir’in kızı Sıla Sevde Beşparmak, jandarmaya giderek annesinin sevgilisi Gökmen Uyanık’tan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine ekipler Gökmen Uyanık’ı gözaltına aldı. Uyanık, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökmen Uyanık’ın cep telefonunda yapılan teknik ve fiziki incelemede, kimyasal madde bulmak için Ümraniye’deki bir firmayla telefon görüşmeleri yaptığı ve iş arkadaşı Arif Özer’le olay gününden önce ve sonra olan yoğun yazışmaları dikkat çekti. Savcılık kararıyla operasyon için harekete geçen jandarma, Gökmen Uyanık’ı ve olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Arif Özer ifadesinde, olayı planlayanın Gökmen Uyanık olduğunu, Derya Demir’e kimyasal madde atması için yeğeni İsa Uyanık’ı tinerci kılığına soktuğunu ve İsa Uyanık’ı olay yerine kendisinin getirdiğini itiraf etti. Gelen bu itiraf üzerine çalışma başlatan ekipler, tinerci kılığında Derya Demir’e kimyasal maddeyi döken İsa Uyanık’ı da gözaltına aldı. bize büyük gurur veriyor" dedi..