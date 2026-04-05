Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi’nde meydana geldi.
Korkulukları biçip dereye uçtu: İzmit’te can pazarı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkulukları parçalayarak Akarca Deresi’ne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipler sürücüye e kalp masajı yaptılar.Derleyen: Mehmet Köpüklü
M.E.’nin kontrolünü yitirdiği kamyonet, demir korkuluklara çarpıp yerinden sökerek Akarca Deresi’ne uçtu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dereye inen itfaiye eri, kamyonetteki M.E.’ye kalp masajı yaptı.
M.E., ardından itfaiyenin merdiveniyle caddeye çıkarıldı.
Ambulansa alınan ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan M.E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada kaza yeri dron ile görüntülendi.
Anadolu Ajansının haberine Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.E, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.