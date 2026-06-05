Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde meydana geldi. T.Ş.'nin (18) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımı ve demir korkulukları aşarak ağaçlık alanın da bulunduğu uçurumdan uçtu.

Korkuluklar da kar etmedi: Korkunç kazanın ardındaki mucize kurtuluş - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşen otomobilde yaralanan T.Ş., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle patika yoldan taşınarak ambulansa alındı.

Korkuluklar da kar etmedi: Korkunç kazanın ardındaki mucize kurtuluş - Resim : 2

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkuluklar da kar etmedi: Korkunç kazanın ardındaki mucize kurtuluş - Resim : 3

Korkuluklar da kar etmedi: Korkunç kazanın ardındaki mucize kurtuluş - Resim : 4

Korkuluklar da kar etmedi: Korkunç kazanın ardındaki mucize kurtuluş - Resim : 5