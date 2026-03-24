Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesi civarında kaybolan 53 yaşındaki Umut Tanrıkulu'nu (53) arama çalışmaları, bu mahalleye sınır olan İzmir'in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde dördüncü gününde yeniden başladı.

Kullanılmayan bir bağ evinden duman tütmesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tanrıkulu bağ evinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Burhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.