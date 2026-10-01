Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Dünya Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü

Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü

Hollanda’da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise 56 olarak açıklandı. Vakaların en fazla görüldüğü bölge 32 vakayla Güney Hollanda oldu.

Kaynak: AA
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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 1

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ülkede Batı Nil virüsünün yayılımına ilişkin yeni verileri açıkladı.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 2

Enstitünün son güncellemesine göre, bu yıl virüs kaynaklı can kaybı 9’a, tespit edilen vaka sayısı ise 56’ya ulaştı.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 3

RIVM’nin 24 Eylül tarihli verilerinden bu yana 12 kişide daha virüs tespit edildiği, 4 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece ülkedeki toplam vaka ve can kaybı sayısında artış kaydedildi.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 4

Virüs vakalarının bölgelere göre dağılımında Güney Hollanda 32 vakayla ilk sırada bulunuyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 5

Utrecht’te 12, Kuzey Hollanda’da 5, Kuzey Brabant’ta 4, Gelderland’da 2 ve Overijssel’de 1 vaka görüldü.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 6

Hollanda’da geçen yıl herhangi bir Batı Nil virüsü vakasına rastlanmamıştı. Ancak bu yıl virüsün hayvanlarda da tespit edildiği bildirildi.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 7

Geçen hafta 14 at ve 7 kuşta daha virüs görülmesiyle birlikte, virüs tespit edilen atların sayısı 150’ye, kuşların sayısı ise 178’e çıktı.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 8

Batı Nil virüsü ağırlıklı olarak “Culex” cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor. Virüse karşı mevcut bir aşı bulunmazken sivrisinek temasından korunulması tavsiye ediliyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 9

Sivrisinek ısırığının ardından belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında değiştiği belirtiliyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 10

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise bu sürenin 21 güne kadar uzayabildiği ifade ediliyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 11

Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediği aktarılıyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 12

Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş, halsizlik, bulantı ve kusmanın yanı sıra baş ve kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 13

Başlangıçta Afrika kıtasında görülen Batı Nil virüsü, zaman içerisinde Avrupa’nın farklı ülkelerinde de tespit edildi.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 14

Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılan virüs nedeniyle Almanya’da 2019’dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

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Korkulan oldu: Bir ülkede Batı Nil Virüsü 9 kişiyi öldürdü - Resim: 15

Hollanda’da ise virüs ilk kez 2020 yılında tespit edildi. O tarihten itibaren ülkede sivrisineklerin yanı sıra bazı yabani kuşlar, atlar ve az sayıda insanda Batı Nil virüsüne rastlandı.

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