6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından değişen hiçbir şey olmadı. Depremlerinin üstünden 3 yıl geçti ama zihniyet değişmedi.

Uzmanların tüm uyarılarına Türkiye genelinde toplumun yaklaşık yüzde 60’ı deprem kaygısı yaşarken, katılımcıların yüzde 74,5’inin binası için hiçbir risk tespiti yaptırmadığı ortaya çıktı. Olası bir depremde ne yapacağını planlamayanların oranı ise yüzde 45,5 oldu.

Türkiye İMSAD’ın “Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci” araştırması, toplumun depremi ciddiye aldığını fakat hazırlıkta geri kaldığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 59,8’i hayatını etkileyen bir deprem yaşamış olmasına rağmen, her 100 kişiden 75’i maddi yetersizlik nedeniyle risk tespiti yaptırmadı.

NET PLAN YOK!

Araştırma, 7 bölgeden 1.067 kişiyle gerçekleştirildi. Sonuçlara göre toplumun yüzde 58,3’ü deprem kaygısı taşıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 67,7’ye çıkıyor. Katılımcıların yüzde 45,5’i olası bir depremde nasıl hareket edeceğine dair net bir planı olmadığını belirtiyor.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, “Ülkemiz topraklarının yüzde 66’sı, nüfusumuzun ise yüzde 71’i orta ve yüksek riskli deprem bölgelerinde yaşıyor. Risk alanı tanımı genişletildiğinde bu oran yüzde 90’a kadar çıkıyor. Her büyük depremin ardından toplum olarak tüm dünyaya örnek bir dayanışma sergiliyoruz. Arama kurtarmada, yardımlaşmada ve yaraları sarmada çok büyük bir güç ortaya koyuyoruz. Bu tablo, korkuya teslim olmayan bir toplum olduğumuzu gösteriyor” dedi.

KORKU VAR ÖNLEM YOK

Küçükoğlu, kalıcı bilinç eksikliğine vurgu yaparak, “Deprem sonrası gösterdiğimiz refleks çok güçlü. Ancak zaman geçtikçe hayat normale dönüyor, korkuyu yeniyoruz ve deprem gündemden düşüyor. Oysa depremle mücadeleyi anlık reflekslerle sınırlamadan, kalıcı bir kolektif bilinç ve topyekûn mücadele anlayışıyla yürütmek zorundayız. Türkiye’de her gün onlarca, her yıl on binlerce deprem oluyor. Deprem, bu coğrafyada yaşamanın doğal bir parçası” ifadelerini kullandı.

Araştırma bulgularını değerlendirirken ise “Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci araştırmamız toplumun depremi nasıl algıladığını ne kadar kaygı duyduğunu ne kadar hazırlandığını ve en önemlisi nerede tıkandığımızı gösteriyor. Veriler çok net: Türkiye depremi biliyor, depremden korkuyor ama yeterince depreme hazırlanmıyor” diye konuştu.

100 KİŞİDEN 75'İ RİSK TESPİTİ YAPTIRMADI!

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 54’ü yaşadığı bölgeyi deprem açısından yüksek riskli görüyor. İstanbul ve Doğu Marmara’da risk algısı daha da yükseliyor. Buna karşın DASK sahiplik oranı yüzde 41,6’da kalıyor. Toplumun yüzde 73,1’inin deprem çantası yok, yüzde 55,2’si toplanma alanını bilmiyor.

Ev içi güvenlikte de tablo zayıf. Katılımcıların yüzde 45,6’sı evinde hiçbir eşyayı sabitlemediğini belirtiyor. Bina güvenliğinde ise dikkat çekici bir çelişki var: Yüzde 59,4 oturduğu yapıyı güvenli bulurken, yüzde 74,5’i bugüne kadar herhangi bir risk tespiti yaptırmadığını söylüyor.

'KADERCİLİK'

Kentsel dönüşüm konusunda bilgi eksikliği öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 57,7’si destekleri tanımadığını, yüzde 71,2’si ise doğru bilgiye ulaşmakta zorlandığını ifade ediyor.

Araştırma ayrıca kadercilik eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Katılımcıların yüzde 39,7’si kişisel önlemlerin sonucu değiştirmeyeceğini düşünürken, yüzde 60,3’ü alınacak tedbirlerin etkili olacağına inanıyor. Ancak bu inanç davranışa yeterince yansımıyor.