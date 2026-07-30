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Kaynak: Haber Merkezi

Korku edebiyatının usta ismi Stephen King’in 50 yıl önce kaleme aldığı ve sinema uyarlamasıyla kültleşen ilk romanı, bu kez dizi formatında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yönetmen Mike Flanagan’ın günümüz dünyasına uyarladığı 8 bölümlük yapım, korku severleri yeniden King’in karanlık dünyasına götürecek.

Brian De Palma'nın 1976 tarihli "Carrie" uyarlamasını temel alan yeni dizi, ünlü yönetmen ve senarist Mike Flanagan tarafından günümüz dünyasına yeniden uyarlandı. Flanagan, hem yapımcı hem de yönetmen olarak projeye imza atıyor.

ZORBALIK, SOSYAL MEDYA VE DOĞAÜSTÜ GÜÇLER

Dizinin merkezinde, baskıcı annesi Margaret ile toplumdan izole bir yaşam süren genç Carrie White yer alıyor. Babasının ölümünün ardından devlet lisesine başlayan Carrie, okul zorbalığı, sosyal medyanın baskısı ve ergenlikle birlikte ortaya çıkan telekinetik güçleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor.

Yapım, yalnızca doğaüstü olayları değil, iyilik ile kötülük arasındaki ince çizgiyi ve küçük olayların büyük felaketlere nasıl dönüştüğünü de sorguluyor.

BİN KİŞİLİK SEÇMELERDEN ÇIKTI

Carrie White karakterini, 1000'den fazla oyuncunun katıldığı seçmelerin ardından Summer H. Howell canlandırıyor. Kadroda ayrıca Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder ve Matthew Lillard gibi isimler yer alıyor.

50 YILLIK EFSANE YENİDEN HAYAT BULUYOR

Stephen King'in ilk romanı olan Carrie, 1974'te yayımlandıktan sonra New York Times çok satanlar listesinde 14 hafta kaldı, 35'ten fazla dile çevrildi ve King'in dünya çapında 350 milyondan fazla satan yazarlık kariyerinin başlangıcı oldu.

Romanın Brian De Palma imzalı 1976 yapımı sinema uyarlaması ise iki Oscar adaylığı kazanarak korku sinemasının klasiklerinden biri haline geldi. Yeni dizi, bu kült hikâyeyi ilk kez televizyon formatında yeniden izleyiciyle buluşturacak.