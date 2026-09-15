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Korku sinemasının ve slasher alt türünün en köklü yapımlarından Friday the 13th (13. Cuma), yıllar sonra televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkıyor. İkonik katil Jason’ın dehşet saçtığı bölgeye odaklanan ve hikayenin kökenine inen "Crystal Lake" isimli prequel (öncül) projesinden ilk resmi tanıtım fragmanı geldi.

JASON'IN GEÇMİŞİNE YOLCULUK

A24 stüdyosu tarafından hayata geçirilen dizi, ilk 13. Cuma filminin öncesindeki olayları ve kanlı geçmişi konu alıyor. Yapımın başrolünde yer alan Linda Cardellini, oğlu Jason’ın gölde boğularak hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir travma yaşayan Pam Voorhees karakterine hayat veriyor. Kasabada yeni cinayetlerin yaşanmasıyla birlikte Pam ve Jason’ın karanlık öyküsü yeni bir boyut kazanıyor.

MUTFAKTA GÜÇLÜ İSİMLER

A24 yapımcılığında hazırlanan projenin showrunner koltuğunda; "IT: Welcome to Derry" ve "Tokyo Vice" gibi başarılı dizilerde imzası bulunan Brad Kane oturuyor.

Ekranların yeni korku projesi Crystal Lake, 15 Ekim tarihinde ABD merkezli dijital yayın platformu Peacock üzerinde yayınlanmaya başlayacak.