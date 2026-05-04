Olay, Tokat merkez Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Yeni Hayat Evleri Sitesi’nde meydana geldi. Kent genelinde iki gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, sitenin çevre güvenliğini sağlayan istinat duvarının yumuşamasına neden oldu. Büyük bir gürültüyle çöken duvar, o sırada bahçede park halinde bulunan bir aracı da beraberinde sürükledi.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka çökme riskine karşı alanı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. AFAD ekipleri ise bölgede zemin etüdü ve enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.

"5 YILLIK DUVAR" İDDİASI

Olayın vahameti, site sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde duvarın büyük bir hızla aşağı çöktüğü ve aracın kağıt gibi sürüklendiği görülüyor. Öte yandan, çevre sakinleri yaklaşık 5 yıl önce inşa edilen istinat duvarının yapısal olarak zayıf olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.