YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!” temalı yarışmalar düzenlenecek.

Yarışmalar beste, resim ve Mehmet Âkif Ersoy adını taşıyan okullar olmak üzere 3 kategoride öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek.

Bu kapsamda Beste Yarışması: Müzik öğretmenlerine yönelik, Resim Yarışması: Görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik ve Mektup Yarışması: Mehmet Âkif Ersoy adını taşıyan okullardaki ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!' teması ile düzenlenecek.