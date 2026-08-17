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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ankara Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen terfi ve atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ulusal düzeyde geniş yankı uyandıran atamalar kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, kritik öneme sahip Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine getirildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan Korgeneral Ünsal Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atanmasının ardından boşalan koltuğa, İstanbul'daki başarılı çalışmalarıyla tanınan Korgeneral Yusuf Kenan Topçu atandı.

Sivil Toplumdan Kutlama Mesajı: "Örnek Bir Komutan, Güçlü Bir Lider" Atama kararının ardından sivil toplum kuruluşlarından da tebrik mesajları gecikmedi. Siyasi başarıları ile öne çıkan ve Bir çok STK da yer alan ORDEF Genel Sekreteri ve Ordu Gölköy İçyaka Dernek Başkanı aynı zamanda 34 yıl jandarma teşkilatında önemli görevler üstlenmiş Sezai Karaosmanoğlu, Korgeneral Yusuf Kenan Topçu’nun yeni görevi dolayısıyla gurur ve mutluluk duyduklarını belirten yazılı bir açıklama yayımladı.

Karaosmanoğlu, mesajında Korgeneral Topçu’nun liderlik ve adalet anlayışına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:"Kendisiyle birlikte görev yapmaktan büyük onur duyduğum; vatan sevgisi, tevazusu, fedakârlığı, kahramanlığı ve hakkaniyetli duruşuyla her zaman mağdurun yanında, mazlumun ve adaletin savunucusu olmuş değerli komutanımız Korgeneral Sayın Yusuf Kenan Topçu, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine atanmıştır.

Görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu liderlik, adalet, insan sevgisi ve üstün görev anlayışı bizler için her zaman örnek olmuştur. "Vatan İçin Görev, Millet İçin Hizmet" Mesajının devamında Korgeneral Topçu’ya yeni görev yerinde muvaffakiyetler dileyen Sezai Karaosmanoğlu, "Kendisine yeni görevinde üstün başarılar, sağlık ve muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık eylesin. Yeni göreviniz hayırlı olsun Sayın Komutanım. Vatan için görev, millet için hizmet." diyerek sözlerini tamamladı.

Korgeneral Yusuf Kenan Topçu Kimdir?1966 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğan Yusuf Kenan Topçu, 1987 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin pek çok bölgesinde kritik asayiş ve sınır görevlerinde yer alan Topçu; Kayseri, Afyonkarahisar, Mardin ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2021 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan ve buradaki başarılarının ardından korgeneralliğe yükselen Topçu, son kararnameyle terörle mücadele ve sınır güvenliğinin merkez üssü konumundaki Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak ülkeye hizmet etmeye devam edecek.