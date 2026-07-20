Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan ve örnek çiftçiliğiyle tanınan Hikmet Ayba, evinin bahçesine kurduğu serada yetiştirdiği devasa ve doğal domateslerle sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla serasında mesaiye başlayan Ayba’nın doğal yöntemlerle ürettiği ürünler, adeta eski tarım günlerinin bereketini Karadeniz köylerine geri getirdi.

1990’LI YILLARIN NOSTALJİSİ GERİ DÖNDÜ

Hikmet Ayba’nın salkım salkım kızaran domateslerini gören komşuları ve sosyal medya takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bahçedeki verimliliği gören vatandaşlar, "Bu görüntüler bize 1990’lı yıllardaki o eski, bereketli mısır ve patates tarlalarını hatırlattı. Toprağın kokusu ve doğallığı yeniden canlanmış" yorumlarında bulundu.

GURBETÇİLERE ÖRTÜLÜ "KÖYE DÖNÜŞ" ÇAĞRISI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video ve fotoğraflar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan Karadenizli gurbetçiler arasında büyük yankı uyandırdı. Takipçiler, Ayba’nın bu başarısını "Gurbetçilere 'Köyünüze dönün, topraklarınızı boş bırakmayın' çağrısı" olarak nitelendirdi. Artan hayat pahalılığına karşı üretimin önemini vurgulayan bu başarı hikayesi, köye dönüş akımını destekleyen en somut örneklerden biri oldu.

"EMEK OLMADAN YEMEK OLMAZ"

Gelen övgüler ve yorumlar üzerine bir açıklama yapan üretici Hikmet Ayba, toprağa verilen emeğin karşılıksız kalmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Dünyanın neresine giderseniz gidin, çalışmayana ekmek yok. Biz de kendi seramızda sabah mesaisiyle işe koyuluyoruz. Emek olmadan yemek olmaz dostlar. Domateslerimiz de yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Üretim varsa pazara elveda diyoruz. Küçük bir sera bile bir ailenin ekonomisine çok büyük katkı sağlar. Yeter ki toprağımıza sevgiyle ve emekle yaklaşalım."

DEVLETİN DE DİKKATİNDEN KAÇMADI

Daha önce de benzer tarımsal başarılarıyla Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin ve belediye başkanlarının dikkatini çeken Ayba, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında 700 rakımda hormonsuz, mis kokulu sebzeler yetiştirilebileceğini tüm Türkiye’ye bir kez daha kanıtlamış oldu. Korganlı üreticinin bu azmi, hem bölge halkına hem de üretime küsen vatandaşlara büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.