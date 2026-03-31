Ordu’nun Korgan ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde dikkat çeken bir olay yaşandı. Korgan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik yapılan kontrolde, üzerinde 11 bin 652 TL nakit para bulundu.

Olayın ardından zabıta ekipleri tarafından ilgili kişi hakkında yasal işlem başlatılarak cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların bu tür durumların önüne geçilebilmesi için dilencilere para vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Korgan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde ilgili birimlere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.