Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Çobantepesi mevkiinde, maden arama çalışmalarına karşı vatandaşlar yeniden harekete geçti.

18 ay önce bölgedeki çalışmalara tepki gösteren Korganlılar, şirketin yeniden geleceği yönündeki iddialar üzerine akşam saatlerinde yaylaya çıkarak nöbet başlattı. Geçmiş direnişin simgesi haline gelen ateş de yeniden yakıldı.

KORGAN DA DOĞA İÇİN NÖBET



Yaylalarına sahip çıkmak isteyen vatandaşlar, bölgede teyakkuz halinde beklerken, doğalarını ve yaşam alanlarını korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

Bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.