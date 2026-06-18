Körfezin kaderi değişti: 5 kilometrelik hat kuruldu: O balıklar ilk kez görüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çevre mühendisi olarak çalışan ve projede görevli İsmail Torun, deniz tabanından alınan dip çamurunu susuzlaştırarak, süzüntü suyunu da tekrar denize vererek deniz tabanını temizlediklerini belirterek, “Deniz ortamında bir ana temizlik gemimiz var. ‘Cutter Suction Dredger’ denen bir ana temizlik gemimiz var. Bu gemi, deniz tabanında yoğun olan çamuru, iletim yapılabilmesi için, hidrolik iletiminin sağlanabilmesi için yüzde 8 katı içerecek oranda bulunduğu bölgeden boru hatları vasıtasıyla yaklaşık 5 kilometre mesafede, arada terfi istasyonları yardımıyla bulunduğumuz sahaya aktarıyor. Bulunduğumuz sahada ilk önce polielektrolit dediğimiz bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözelti, çektiğimiz dip çamurunun su ve katısını, katı fazlarını birbirinden ayırmaya yarıyor. Bu aşamadan sonra katı ve sıvı faz ayrıldıktan sonra burada sahada yaklaşık tam olarak 120 tane geotekstil tüp var. Bu geotekstil, tüplerin içine enjekte ediliyor, tekrardan dip çamuru ve su karışımı.