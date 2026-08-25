Balıkesir'de Burhaniye ilçe merkezinde termometreler öğle saatlerinde 40 derecenin üzerini gösterirken, sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi devam ediyor.
Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde bulunan Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar gölgelik alanlara ve sahil bölgelerine yönelirken, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan termometre 40 derecenin üzerinde sıcaklıklara ulaştı.
Meteorolojik verilere göre bölgede etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki hareketlilik azalırken, uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.