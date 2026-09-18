Körfez bölgesinde artan jeopolitik gerilim, savaş ihtimali ve ekonomik belirsizlikler sermaye hareketlerinde yavaşlamaya neden olurken, Türkiye açısından yeni yatırım fırsatları ortaya çıktı.
Körfez’deki jeopolitik riskler Türkiye’ye yatırım fırsatı oluşturdu
Körfez’de artan jeopolitik riskler sermaye hareketlerini yavaşlattı. Türkiye ise lojistik, turizm, savunma ve finans alanlarında bölgesel yatırım merkezi olarak öne çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede, Körfez sermayesinin yön değiştirmeye başladığını belirtti.
Batırel, Türkiye’nin lojistik, turizm, savunma sanayisi ve finans gibi alanlarda bölgesel bir cazibe merkezi konumuna geldiğini ifade etti.
Batırel, Körfez ülkelerinde yaşanan güvenlik sorunları, savaş riski ve ekonomik belirsizliklerin sermaye akışını olumsuz etkilediğini söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi önemli finans merkezlerinde yaşanan ivme kaybının Türkiye’ye yatırım açısından yeni bir alan açtığını belirtti.
Batırel, Türkiye’nin söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların yöneldiği merkezlerden biri olduğunu kaydetti.
Körfez finans piyasalarındaki değişime de değinen Batırel, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasalarında işlemlerin önemli ölçüde yavaşladığını ifade etti.
Küresel yatırım bankalarının, Körfez’deki işlem hacimlerindeki düşüş nedeniyle Türkiye’ye yöneldiğini belirtti.
Batırel, HSBC ve EFG Hermes gibi kuruluşların rotasını Türkiye’ye çevirdiğini söyledi.
Batırel, Körfez’deki finans merkezlerinin güvenliğinin tartışma konusu olmasıyla birlikte İstanbul Finans Merkezi üzerinden yabancı yatırımcılara ve “family office” olarak adlandırılan aile ofislerine yönelik vergi avantajları ile yeni teşviklerin Türkiye’yi bölgesel finans merkezi konumuna taşıdığını belirtti.
Bölgedeki krizlerin uluslararası turizm hareketliliğini de etkilediğini ifade etti.
Batırel, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai ve Abu Dabi gibi destinasyonlarına yönelik turizm ve tatil satışlarında duraklama yaşandığını söyledi.
Körfez destinasyonlarından ayrılan Rus ve Avrupalı turistlerin Akdeniz bölgesine yöneldiğini belirten Batırel, Türkiye’nin bu hareketlilikten önemli ölçüde yararlandığını ifade etti.
Batırel, yabancı tur operatörlerinin satışlarında Türkiye’nin payının yüzde 39’un üzerine çıktığını ve ülkenin bölgede lider konuma geldiğini söyledi.
Batırel, Orta Doğu’da artan güvenlik sorunlarının Körfez ülkelerinin geleneksel müttefiklerine yönelik güvenini ve askeri tedarik süreçlerini etkilediğini belirtti.
ABD kaynaklı savunma sanayisi teslimatlarında yaşanan gecikmelerin ardından Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Batırel, özellikle hava savunma sistemleri ve askeri teknolojilerde yerli ürünlere yönelik talebin arttığını söyledi.
Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt ile yapılan savunma anlaşmaları ve askeri iş birliklerinin Türkiye’nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.
Batırel, ülkenin yalnızca ticari ortak değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik alanında da rol üstlenen bir aktör haline geldiğini ifade etti.
Körfez’deki jeopolitik risklerin yatırımcıların Türkiye’ye yönelik yaklaşımını da değiştirdiğini belirtti.
Batırel, yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdiği gayrimenkul alımlarının 2026’nın ilk sekiz ayında 1,8 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Batırel, doğrudan yatırımların ise 6,4 milyar dolar seviyesine çıktığını ifade etti.
Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre yabancıların Türkiye’deki doğrudan yatırımlardan elde ettikleri kârlardan gerçekleştirdiği transferlerin de 2026 Temmuz ayı itibarıyla son bir yılda 7,9 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını belirtti.