ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ticaret akışına kapaması, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin gıda güvenliği konusunu uluslararası kamuoyunda taşıdı.

ABD merkezli CNN tarafından yayımlanan analizlerde, söz konusu ülkelerin gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalata dayandırdığı ve özellikle tahıl ürünlerinde dışa bağımlılığın oldukça yüksek seviyelerde bulunduğu belirtiliyor.

Körfez ülkeleri gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılıyor

CNN’in aktardığı verilere göre Körfez’deki altı Arap ülkesi, toplam gıda tüketimlerinin yaklaşık yüzde 85’ini ithalat yoluyla temin ediyor. Tahıl ürünlerinde ise bu oran yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.

Bölgedeki ülkeler arasında görece en yüksek gıda kendine yeterlilik oranına sahip ülke Umman olarak öne çıkıyor. Ancak buna rağmen Umman’ın dahi gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü dış pazarlardan karşılamak zorunda olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre çöl iklimi, sınırlı tarım arazileri ve su kaynaklarının kısıtlı olması, Körfez ülkelerinde yerli tarımsal üretimin düşük kalmasına yol açan başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

Hürmüz Boğazı gıda tedariki için kritik rol oynuyor

Hürmüz Boğazı genellikle dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olarak bilinse de, aynı zamanda Körfez ülkelerinin gıda tedarik zincirinde de kritik bir rol oynuyor.

Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi verilerine göre normal koşullarda her gün yaklaşık 138 gemi bu boğazdan geçiyor. Bu gemiler yalnızca petrol ve doğal gaz taşımıyor; aynı zamanda bölgeye gelen tahıl, gıda ürünleri ve temel tüketim maddelerinin önemli bir kısmını da taşıyor.