Orta Doğu’da tırmanan gerilim, deniz taşımacılığı üzerinde ciddi etkiler yaratmaya devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi, gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda özellikle Hürmüz Boğazı, Arap Denizi, Umman Denizi ve Basra Körfezi çevresinde yaşanan güvenlik riskleri ele alındı. IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bölgedeki saldırıların denizciler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Dominguez, son saldırılarda en az 7 denizcinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ayrıca yaklaşık 20 bin denizcinin Basra Körfezi’nde gemilerde mahsur kaldığını vurgulayan Dominguez, bu kişilerin yüksek risk ve psikolojik baskı altında görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

"BÖLGEDEN GEÇİŞTEN KAÇININ"

Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini kaydeden Dominguez, tüm denizcilik şirketlerine, bölgede faaliyet gösterirken azami dikkat göstermeleri ve mümkün olduğu ölçüde bu bölgeden geçişten kaçınmaları yönündeki çağrısını yineledi.

Dominguez, bölgedeki durumun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunun altını çizerek, "Denizcilik sektörü dayanıklılığını defalarca kanıtladı ancak jeopolitik gelişmeler sektörün sınırlarını zorluyor. Deniz taşımacılığı bu tür çatışmalarda her zarar gördüğünde, küresel ekonomiden gıda güvenliğine kadar tüm dünya olumsuz etkileniyor. Bu da seyrüsefer serbestisinin, denizcilerin ve sektörün tamamının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.