Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turunun ardından yaptığı değerlendirmelerde bölgedeki gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyledi.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temaslarını aktaran Fidan, mevcut durumun sürmesi halinde Körfez ülkelerinin askeri karşılık vermek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEF ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Fidan, bölge ülkelerinin yoğun saldırı altında olduğunu ve bu durum karşısında ciddi endişe taşıdıklarını dile getirdi. Körfez ülkelerinin, yaşanan çatışmaların tarafı olmadıklarını vurguladığını aktaran Fidan, buna rağmen hedef alındıklarını düşündüklerini söyledi.

Bakan Fidan, söz konusu ülkelerin, saldırıları haksız olarak nitelendirdiğini ve kendilerini savunma ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

Bu çerçevede, mevcut gidişatın değişmemesi durumunda karşı adımların gündeme gelebileceğine işaret etti.

'KÖRFEZ ÜLKELERİ ÖNLEM ALMAK ZORUNDA'

Körfez ülkelerinin başından itibaren hava sahalarını ve topraklarındaki üsleri çatışmalarda kullandırmama kararı aldığını hatırlatan Fidan, buna rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi. Bu ülkelerin, askeri hedeflerin yanı sıra sivil altyapı ve ekonomik unsurların da hedef alındığını dile getirdiğini aktardı.

Artan saldırıların bölgedeki tansiyonu yükselttiğini belirten Fidan, “Körfez ülkeleri mevcut durumun devam etmesi halinde karşı önlem almak zorunda kalacaklarını ifade ediyor. Son gelişmeler bu riski daha da artırdı” dedi.

Fidan, bu sürecin tüm bölgeyi içine çekecek uzun süreli bir savaşa dönüşmesinden endişe duyduklarını vurguladı.

DİPLOMASİ VURGUSU

Türkiye’nin krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Fidan, Riyad’da gerçekleştirilen toplantıyı hatırlatarak, benzer girişimlerin devam edeceğini ifade etti.

Bölgesel ve uluslararası tüm diplomatik kanalların kullanılacağını dile getiren Fidan, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Fidan, sürecin başından bu yana yapılan analizlerin büyük ölçüde doğru çıktığını, bunun ise kendileri açısından memnuniyet değil üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti. Öte yandan yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki rolünün ve değerlendirmelerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.