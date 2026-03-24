The Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi’ndeki ABD müttefiki ülkeler İran’a yönelik olası bir saldırıya her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.

Haberde, söz konusu ülkelerin ABD’nin hava operasyonlarına destek verdiği ancak henüz doğrudan askeri angajmana girmediği ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına izin verdiğini öne sürdü. Ancak bu durum, Riyad yönetiminin daha önce hava sahasının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

Haberde, Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğu ve krallığın çatışmaya dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

BAE’DE ASKERİ SEÇENEK MASADA

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin de ordusunu çatışmaya gönderip göndermeme konusunu tartıştığı belirtildi.

Bölgedeki gelişmelerin, Körfez ülkelerinin güvenlik politikalarında yeni bir döneme işaret edebileceği yorumları yapılıyor.

DUBAİ’DE DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR

Haberde ayrıca, Dubai’de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü’nün faaliyetlerinin durdurulduğu ve iletişim kanallarının kesildiği iddia edildi.

Bu adımların, İran bağlantılı yapılara yönelik güvenlik endişeleri kapsamında atıldığı öne sürüldü.

WASHİNGTON İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Arap yetkililerin, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerde İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduğu da iddialar arasında yer aldı.

ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin olası saldırılara katkısına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, bu konuda açıklamaların ilgili ülkeler tarafından yapılacağını bildirdi.