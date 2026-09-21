Kaynak: Haber Merkezi

Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ



​19 Eylül Gaziler Günü, Körfez Kaymakamlık Tören Alanı’nda düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Vatan savunmasında canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onurlandırıldığı törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

​Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazi" unvanının verilişinin yıl dönümü ve tüm gazilerimize adanan 19 Eylül Gaziler Günü, Körfez’de büyük bir gurur ve minnet duygusuyla idrak edildi. Kaymakamlık Tören Alanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Körfez belediye başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ,ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

​ANITA ÇELENK SUNULDU

​

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ile ebediyete intikal eden gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, gazilerin vatan sevgisi ve fedakârlıkları bir kez daha vurgulandı.

​"GAZİLERİMİZ ONURUMUZDUR"

​

Tören alanındaki katılımcılar, bu anlamlı günde gazilerin heyecanına ve gururuna ortak oldu. Programda yapılan açıklamalarda, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

​Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve gazilerle gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.

​

Bu anlamlı günde tüm kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.