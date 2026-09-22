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Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ



​Körfez’de Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen kapsamlı çevre etkinliğinde yüzlerce gönüllü ve dalgıçlar sahaya indi. Tütünçiftlik Sahili’ni hem karadan hem de denizden temizleyen ekipler, toplam 1 ton atığı bertaraf için topladı.

​Kocaeli’de çevre duyarlılığını artırmak ve deniz ekosistemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Let’s Do It Türkiye öncülüğünde, Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Temizlik Günü etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çalışmalara destek verdi.

​Tütünçiftlik Sahili’nde düzenlenen programa; öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş akın etti. Toplumun her kesiminden insanın destek verdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

​13 DALGIÇ DENİZDEN, 500 GÖNÜLLÜ KARADAN TEMİZLEDİ

​Programda yaklaşık 500 gönüllü kıyı şeridinde çöp toplama çalışması yürütürken, 13 profesyonel dalgıç ise denizin derinliklerinde mesai yaptı. Karada ve denizde eş zamanlı olarak yürütülen temizlik maratonunun sonunda 1 ton atık toplandı. Denizden çıkarılan atıkların sahil şeridinde sergilenmesi, su altındaki kirlilik tablosunu gözler önüne sererek katılımcılara ve çevredekilere "farkındalık" çağrısı yaptı.

​BAŞKAN SÖĞÜT: “GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR MİRAS BIRAKMALIYIZ”

​Etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte sahilde çöp toplayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, program boyunca kurulan çevre stantlarını tek tek inceledi. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Söğüt, şunları kaydetti:

​“Dünya Temizlik Günü vesilesiyle bugün sahada, çocuklarımızla iç içe çok anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Kurulan stantları gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Dalgıçlarımızın denizden çıkardığı atıklar, doğamızı ne kadar hoyratça kullandığımızın birer göstergesi. Denizlerimizi ve çevremizi korumak, yarınlarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Bu anlamlı günde emeği geçen, elini taşın altına koyan tüm gönüllülerimize ve kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

​Etkinlik, stant ziyaretleri ve çocukların çevre bilincine dair verdiği mesajların ardından, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.