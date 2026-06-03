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Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan askeri hareketliliğin ardından İran diplomatik kanadından sert bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, gece ve sabaha karşı ABD ordusu tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki bir petrol tankerine ile Keşm Adası'nda bulunan bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen hava saldırılarını resmi bir bildiriyle kınadı.

"8 NİSAN ATEŞKESİ VE BM ŞARTI İHLAL EDİLDİ"

Yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonların iki ülke arasında daha önce sağlanan geçici mutabakatı bozduğu aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırgan eylemler, yalnızca 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ihlali değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası ile uluslararası hukukun ağır ihlalidir."

Washington'ın İran'a yönelik askeri hamlelerinde bölge ülkelerinin topraklarını ve askeri tesislerini lojistik üs olarak kullandığı belirtilen açıklamada; Kuveyt ve Bahreyn'in bu operasyonlarda "doğrudan ve açık sorumluluğu" bulunduğu savunuldu.

KOMŞU ÜLKELERE ULUSLARARASI HUKUK UYARISI

Tahran yönetimi, ABD ordusuna kolaylık sağlayan bölge ülkelerini uluslararası anlaşmalar üzerinden uyararak yaptırımların sinyalini verdi. Bakanlık açıklamasında konuya ilişkin şu hukuki dayanaklar paylaşıldı:

"Herhangi bir ülke, İran'a karşı askeri saldırıların gerçekleştirilmesi amacıyla kendi kara, deniz ve hava sahasını veya tesislerini kullanmasına izin verirse, uluslararası hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerini ihlal etmiş olur. Bu durum, BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırı eylemi anlamına gelir. Bu durumun sonuçlarının sorumluluğu, Amerikan-Siyonist saldırganlara ve topraklarını ve tesislerini sağlayarak İran'a karşı saldırganlık eylemlerinde onlara yardım eden taraflara aittir."

Hürmüz Boğazı Çevresinde Karşılıklı Misilleme Dalgası

Açıklama öncesinde bölgede hareketli saatler yaşandığı ajanslara yansımıştı. İran yerel basını, stratejik öneme sahip Keşm Adası'nda ardı ardına patlama seslerinin yükseldiğini duyurmuş, bu gelişmenin hemen ardından Kuveyt ordusu kendi topraklarının da füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğunu teyit etmişti.

Askeri kanatlardan gelen diğer operasyonel açıklamalar ise şu şekilde kronolojilendirildi:

-ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM): İran'ın Hark Adası istikametine doğru ilerleyen bir İran petrol tankerinin füze saldırısıyla vurulduğunu teyit etti.

-İran Devrim Muhafızları Ordusu (Misilleme 1): Tanker saldırısına yanıt olarak, deniz sahasındaki ABD-İsrail bağlantılı "Panaya" isimli geminin İran donanmasına ait füzelerle hedef alındığını açıkladı.

-İran Devrim Muhafızları Ordusu (Misilleme 2): ABD'nin Keşm Adası'nın güneyindeki iletişim kulesini vurmasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn sınırları içinde yer konuşlu Amerikan askeri üslerine yönelik yoğun füze ve İHA saldırıları düzenlendiğini duyurdu.