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Orta Doğu'da diplomatik temaslar hız kesmeden devam ediyor. Bölgenin iki önemli aktörü Suudi Arabistan ve Katar'ın dışişleri bakanları, bölgesel dinamikleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

TELEFON TRAFİĞİNDE BÖLGESEL GÜNDEM

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi yazılı açıklamaya göre; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KOORDİNASYON VE İSTİŞARE VURGUSU

Görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanları, Suudi Arabistan ve Katar arasında uzun süredir kararlılıkla yürütülen ikili koordinasyon ve istişare mekanizmaları çerçevesinde hareket etti. Bakanlar, bu yakın işbirliği doğrultusunda bölgede yaşanan son gelişmeleri ve mevcut siyasi durumu kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi.