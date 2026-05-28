Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ



​Körfez Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için Körfez Asri Mezarlığı’nda geniş çaplı temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ziyaret dönemleri öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda koordineli bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların merkez üssü ise kentin en yoğun kabristanı olan Körfez Asri Mezarlığı oldu.

​EKİPLER SEFERBER OLDU

​Vatandaşların ahirete irtihal eden yakınlarının kabirlerini rahatça ziyaret edebilmeleri amacıyla başlatılan çalışmalarda, mezarlık içerisindeki kurumuş otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve yürüyüş yolları süpürülüyor. Yoğun kış ve bahar aylarının ardından yabani otların kapladığı alanlar, ekiplerin titiz çalışmasıyla tek tek temizlenerek estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

​ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE BAKIM BİR ARADA

​Sadece ot temizliğiyle sınırlı kalmayan çalışmalarda; Mezarlık içinde bulunan çeşmelerin bakımları yapılıyor, kırılan veya yıpranan bordür taşları yenileniyor ve ana arterler tazyikli suyla yıkanıyor.

​Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kabristan ziyaretine gelecek vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için temizlik ve bakım işlemlerinin periyodik olarak ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda devam edeceği bildirildi.

​"HUZURLU BİR ZİYARET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada: "Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri bizim için çok önemli. Ekiplerimiz Asri Mezarlığımız başta olmak üzere tüm mezarlıklarımızda temizlikten çevre düzenlemesine kadar her ayrıntıyla titizlikle ilgileniyor" ifadelerine yer verdi.

​Körfez Asri Mezarlığı’ndaki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak bayram ve anma günleri öncesinde tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.