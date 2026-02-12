Tüpraş Stadı’nda düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Woo Sung Lee, pazar günü oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip ettiğini belirtti.

Beşiktaş’ın ilk Güney Koreli oyuncusu olan Hyeon-gyu Oh hakkında konuşan Woo Sung Lee, “Beşiktaş ve Hyeon-gyu Oh’un başarılı olmasını diliyorum. Beşiktaş’ın ilk Güney Koreli oyuncusu oldu ve umarım daha fazlası da gelir. Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerde başarı sağlamasını, hem kendisinin hem de Beşiktaş’ın başarılı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçında attığı golün Güney Kore’de geniş yankı bulduğunu söyleyen Woo Sung Lee, “Kore’de çok olumlu tepkiler aldı. Oradaki insanlar da yüksek beklentiler içinde ve herkes başarılı olmasını diliyor” dedi.

2022 Dünya Kupası’na da değinen Başkonsolos Woo Sung Lee, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, “2002 Dünya Kupası’nda Türkiye ve Kore karşılaşmıştı. Koreli vatandaşlarımız ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapmıştı, Türkler de Kore için tezahürat etmişti. Çok güzel bir ortam oluşmuştu. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adımdı. Hyeon-gyu Oh’un Beşiktaş’a gelmesiyle kültür, spor ve her alandaki iş birliklerinin devamını diliyorum” şeklinde konuştu.