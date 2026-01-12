Usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Haberi ilk olarak yazar ve sunucu Yekta Kopan duyururken, birçok meslektaşı sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı. İşte, Koray Ergun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Usta sanatçı Koray Ergun hayatını kaybetti...

KORAY ERGUN KİMDİR?

1958, Ankara doğumlu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Tiyatro oyunculuğu ile de tanınan Koray Ergun, kamera önü oyunculuğa 1988 yılında Aaahh Belinda adlı sinema filminde rol alarak başladı.

KARİYERİ

Yer aldığı tiyatro oyunları:

Tut Elimden Düşmeyelim

Akrep

Sakıncalı Piyade

Ayaktakımı Arasında

Yusuf ile Menofis

Suçsuzlar “Sacco ile Vanzetti”

Memleketin Kısmeti



Yer aldığı dizi ve filmler:

Teşkilat (Hulki’nin Babası, TV Dizisi 2021-2022)

Bakla (Baba, Kısa Film 2022)

Anadolu Leoparı (Orhan, Sinema Filmi 2021)

Speechless (Kısa Film 2019)

Hasbihal (Münif, Sinema Filmi 2019)

Can Kırıkları (TV Dizisi 2018)

Ivanka (Dede, Kısa Film 2017)

Ayla (Halit, Sinema Filmi 2017)

Çam Yarması (Gaddar Ökkeş, Sinema Filmi 2017)

Tatlı intikam (TV Dizisi 2016)

Kırgın Çiçekler (TV Dizisi 2015)

Mazlum Kuzey (Bekir, Sinema Filmi 2015)

Biraz Tuz Biraz Biber (Sinema Filmi 2010)

Ömre Bedel (Raşit, TV Dizisi 2009-2010)

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi 2010)

Kanımdaki Barut (Ahmet, Sinema Filmi 2009)

Pusat (Yunus Toprak, TV Dizisi 2007)

Pars: Kiraz operasyonu (Ahmet, Sinema Filmi 2007)

Geniş Zamanlar (Hasan, TV Dizisi 2007)

Köprü (Salih, TV Dizisi 2006)

Kuş Dili (Mahmut, TV Dizisi 2006)

Köpek (Paşa, TV Dizisi 2005)

Kınalı Kar (TV Dizisi 2004)

Bir Yıldız Tutuldu (TV Dizisi 2003)

Bizim Evin Halleri (TV Dizisi 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi 2002)

Beş Dakikalık Bir Mesele (TV Dizisi 2001)

İnsan Kurdu (TV Filmi 1997)

Tersine Akan Nehir (Ahmet, Sinema Filmi 1996)

Kurtuluş (Tevfik Bey, TV Dizisi 1994)

Köroğlu (Hamza, TV Dizisi 1991)

Ah Ana (TV Dizisi 1989)

Düttürü Dünya (Hamdi, Sinema Filmi 1988)

Aaahh Belinda (Ahmet, Sinema Filmi 1986)