Kendine has yorumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Koray Avcı, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ‘12’ isimli yeni albümünü hayranlarının beğenisine sundu.

KÜLTÜREL MİRAS DİJİTAL DÜNYAYLA BULUŞTU

Koray Avcı’nın ‘12’ isimli albümü, tüm dijital müzik mecralarında yayına girdi. Sanatçı, bu projesiyle köklü müzik geleneklerini günümüz teknolojisi ve estetiğiyle birleştirerek dinleyicilerine zengin bir içerik sundu. Albümün yayınlanmasıyla birlikte büyük bir hareketlilik yaşandı.

ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNE ÖZEL BİR BAKIŞ

Bu projeyi diğerlerinden ayıran en temel özellik, albümdeki eserlerin seçilme süreci oldu. ‘12’ albümünde yer alan her parça, Alevi-Bektaşi müzik kültürünün derinliklerinden özenle süzülerek seçildi.

FORTE RECORDS ETİKETİ TAŞIYOR

Müzik kalitesinin ön planda tutulduğu albüm, Forte Records etiketi taşıyor. Prodüksiyon aşamasında yüksek standartların gözetildiği çalışma, enstrüman seçimlerinden vokal kayıtlarına kadar tam bir müzikal ziyafet sunmayı hedefliyor. Koray Avcı’nın duygulu yorumuyla birleşen geleneksel eserler, şimdiden müzik otoritelerinden tam not almayı başardı.