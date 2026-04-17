Balıkesir Altıeylül ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda yan taraftaki iş yerinde yemek yerken kurşunların isabet ettiği Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209 Sokak'taki bir tekel bayisinde meydana geldi. Tekel bayisine motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu kurşunlar, yan taraftaki iş yerinde yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'a isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kaçmaz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, 60 iş yeri güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin T.K. ile A.S. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaydan sonra Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, suç aleti silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.