Kaynak: ANKA

Almanya, göçmenlere yönelik Almanca dil sınavı sorularının ve cevap anahtarlarının internet üzerinden yasa dışı yollarla satıldığı iddiaları üzerine harekete geçti. Sınav güvenliğini ve niteliğini korumayı hedefleyen yetkililer, geçme kriterlerini daha da zorlaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’in hayata geçirmeye hazırlandığı yeni taslakla, göçmenlerin katıldığı entegrasyon kursu sonu dil sınavlarında yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçilmesi ve adayların dil seviyesinin çok daha şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

'GÜVENLİK AÇIKLARI KAPATILMALI'

Yeşiller Partisi bütçe politikalarından sorumlu milletvekili Leon Eckert ise, sınavlarda kopya ve sahteciliğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Eckert, bunun tüm adaylara daha ağır sınav koşulları getirilerek değil, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) sistemindeki güvenlik açıkları kapatılarak sağlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Eckert; Almanya genelinde Almanca ders saatlerinin ve kurs imkânlarının azaltıldığına, üstelik başarısız olunan sınavları yeniden alma haklarının kısıtlandığına vurgu yaptı. Yeni uygulanacak tedbirlerin ve sertleşen kuralların, ülkede dil öğrenmeye çalışan göçmenler üzerindeki yükü ve zorlukları daha da artıracağını ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Alexander Throm ise Dobrindt’in planına destek verdi. Dil sınavlarında hile ve sahteciliğin önlenmesi için gerekli adımların atılmasını doğru bulduğunu belirten Throm, Almanca bilgisinin yalnızca yerine getirilmesi gereken bir formalite olmadığını, topluma uyum açısından da önemli bir ölçüt olduğunu vurguladı. Throm, bu nedenle sınav koşullarının sıkılaştırılmasını desteklediğini söyledi.