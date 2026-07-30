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Kaynak: İHA

Köprüden uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş merkeze bağlı Dere Mahallesi’nde bulunan Çarçayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden Çarçayına uçtu.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar B.Ö. ve K.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.