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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkan Vekili Turhan Çömez, 4 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kırmızı, beyaz ve mavi renklerle ışıklandırılmasına sert tepki gösterdi.

Bu tarihin hem ABD’nin Bağımsızlık Günü hem de Türk dış politikası tarihine geçen "Çuval Hadisesi"nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çömez, yapılan uygulamanın Türk milletini incittiğini savundu.

"HEM BAĞIMSIZLIK GÜNÜ HEM DE ÇUVAL HADİSESİ'NİN YIL DÖNÜMÜ"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan İYİ Partili Turhan Çömez, 4 Temmuz tarihinin Türkiye için taşıdığı hassasiyete dikkat çekti. 2003 yılında Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri tarafından Türk askerlerinin başına çuval geçirildiğini anımsatan Çömez, köprünün ABD bayrağı renklerine bürünmesini eleştirdi.

Çömez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"4 Temmuz ABD’nin Bağımsızlık Günü'dür. 4 Temmuz 2003, Irak’ın kuzeyinde Amerikan askerlerinin, orada görev yapan Türk askerlerinin başına çuval geçirdiği gündür! Dün, yani 4 Temmuz’da, Amerika’nın bağımsızlık gününde, ABD askerlerinin, askerimizin başına çuval geçirdiği günde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü; kırmızı, beyaz ve mavi renklerle, yani ABD bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı."

"TRUMP’IN HOŞUNA GİDER AMA TÜRK MİLLETİNE YAKIŞMAZ"

Işıklandırma kararına yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Çömez, hükümete de göndermede bulunarak, "Size yakışır, Trump’ın da hoşuna gider belki ama Türkiye’ye yakışmaz, Türk Milleti'nin hoşuna gitmez!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki renk değişimi sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, İYİ Partili Çömez'in bu çıkışı siyaset kulislerinde ve dijital mecralarda geniş yankı uyandırdı.