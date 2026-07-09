Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
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Anasayfa Aktüel Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı

Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı

Geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşadığı olay nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili savcılık kararını açıkladı.

Kaynak: Diğer
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Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyada yer alan değerlendirmelere göre, Dilan Polat'ın köprü üzerinde seyir halindeyken panik atak geçirdiği, bunun üzerine aracını durdurarak araçtan indiği belirtildi.

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Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Resim: 2

Olayı fark eden güvenlik güçleri kısa sürede bölgeye ulaşarak Polat'ı güvenli alana götürdü.

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Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Resim: 3

Soruşturma kapsamında hazırlanan incelemelerde, yaşanan durumun yoğun stres kaynaklı bir panik atak olduğu değerlendirilirken, olay sonrası yapılan uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği bilgisi de dosyada yer aldı.

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Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Resim: 4

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede ise Polat'ın köprü üzerindeki davranışlarının herhangi bir suç ya da farklı bir suç girişimi kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

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Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Resim: 5
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Köprüde aracını bırakmıştı: Dilan Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı - Resim: 6

Sabah'ın haberine göre, tüm incelemelerin ardından savcılık, olayda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle Dilan Polat hakkında takipsizlik kararı verdi.

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