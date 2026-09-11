Yeniçağ Gazetesi
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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı

Bursa’da Mustafakemalpaşa-Karacabey arasındaki Çeltikçi Köprüsü’nde tabliyeler arasında 20 santimlik açıklık oluştu. Jandarma köprüyü ulaşıma kapattı. Alternatif güzergâh Durumtay Mahallesi üzerinden sağlanacak.

Kaynak: DHA
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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı - Resim: 1

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri arasındaki köprüde, iki tabliye arasında 20 santimlik açıklık oluştu. Jandarmanın önlem aldığı köprü, ulaşıma kapatıldı.

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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı - Resim: 2

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey ilçesinin kırsal Ovaesemen Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 151 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Çeltikçi Köprüsü’nün iki tabliyesi arasında 20 santimlik açıklık oluştu.

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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köprünün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya geçişlerini yasakladı.

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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı - Resim: 4

1973 yılında yapılan köprünün ulaşıma kapanmasıyla birlikte, iki ilçe arasındaki ulaşımın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Durumtay Mahallesi’nden sağlanacağı belirtildi.

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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı - Resim: 5
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Köprü zamana karşı direnemedi: Jandarma trafiğe kapattı - Resim: 6
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