Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği ulaşım tarifeleriyle ilgili resmi açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. NTV canlı yayınında konuşan Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yeni yılda yeniden değerleme oranına paralel olarak güncelleneceğini duyurdu.

Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan zam oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu artış; hem devletin işlettiği otoyol ve köprüleri hem de "Yap-İşlet-Devret" modeliyle hayata geçirilen projeleri kapsayacak.

HANGİ KÖPRÜ VE YOLLARDA ZAM YAPILACAK?

Düzenleme ile birlikte Türkiye’nin ulaşım omurgasını oluşturan pek çok noktada fiyatlar değişecek. Yeni tarifeden etkilenecek başlıca noktalar şunlar:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri

1915 Çanakkale Köprüsü

Anadolu Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu

GÜNCEL RAKAMLAR 1 OCAK'TA YAYINLANACAK

Hizmetlerin sürdürülebilirliği ve bakım-onarım maliyetlerinin karşılanması adına bu güncellemelerin periyodik olarak yapıldığını belirten Bakanlık yetkilileri, yeni tarifelerin yılın ilk günü itibarıyla sistemlere entegre edileceğini bildirdi. Özellikle transit taşımacılık ve lojistik sektöründe maliyet kalemlerini etkileyecek olan bu artışın, nihai tüketici fiyatları üzerindeki etkisi de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Geçiş ücretleri, aracın sınıfına (aks sayısına) göre farklılık göstermeye devam edecek. Güncel rakamlar, 1 Ocak sabahı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde liste halinde yayımlanacak.