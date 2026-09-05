Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama

Başkanlık, 600 milyon dolarlık gelirin doğrudan 30 yılla çarpılarak “30 yıllık kâr” ya da “kamu zararı” hesabı yapılmasının teknik ve mali açıdan geçerli olmadığını da vurguladı. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ile risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.