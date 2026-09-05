15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 5 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama
2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolu 30 yıllığına özelleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara tepki yağarken otoyol ve köprülerle ilgili “özelleştirme” tartışmasına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi.Dilek Taşdemir
Kararın ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrilirken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Başkanlık, yürütülen çalışmanın kamu varlıklarının satışı anlamına gelmediğini belirtti. Açıklamada, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirildiği bildirildi.
RESMİ GAZETE'DEKİ KARAR İHALEYE ÇIKARILMASI ANLAMINA GELMİYOR
Özelleştirme İdaresi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın doğrudan bir özelleştirme ihalesine çıkılması anlamına gelmediğini vurguladı.
Kararın, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkilendirdiği belirtilirken, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.
Başkanlık, değerlendirilen modelde önceliğin gelir elde etmek olmadığını belirterek, temel hedefin otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmak olduğunu açıkladı.
"600 MİLYON DOLAR KÂR DEĞİL, GELİR"
Açıklamada, otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaştığı yönündeki bilgilere de yanıt verildi.
Özelleştirme İdaresi, söz konusu 600 milyon doların kâr değil gelir olduğunu belirterek, bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığını bildirdi.
Yatırım ve yenileme harcamalarının yanı sıra personel, işletme ve finansman giderlerine de dikkat çekilen açıklamada, bu maliyetlerin hesaba katılmadan yapılacak hesaplamaların otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmayacağı kaydedildi.
ÜCRETSİZ OTOYOLLAR ÜCRETLİ HALE GELECEK Mİ?
Özelleştirme İdaresi'nin açıklamasında, yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ek bir artış yapılması veya çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmadığı ifade edildi.
Başkanlık, 600 milyon dolarlık gelirin doğrudan 30 yılla çarpılarak “30 yıllık kâr” ya da “kamu zararı” hesabı yapılmasının teknik ve mali açıdan geçerli olmadığını da vurguladı. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ile risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
KARAR HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KAPSIYOR?
Kararda, 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollara da işaret edildi.
Kapsamda yer alan güzergahlar arasında Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolları bulunuyor.
Bunun yanı sıra İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile çevre otoyolu ve bağlantı yolları da kapsamda yer alıyor.
Hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları da karar kapsamında değerlendiriliyor.