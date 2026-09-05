Yeniçağ Gazetesi
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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama

2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolu 30 yıllığına özelleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara tepki yağarken otoyol ve köprülerle ilgili “özelleştirme” tartışmasına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 1

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 5 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 2

Kararın ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrilirken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 3

Başkanlık, yürütülen çalışmanın kamu varlıklarının satışı anlamına gelmediğini belirtti. Açıklamada, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirildiği bildirildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 4

RESMİ GAZETE'DEKİ KARAR İHALEYE ÇIKARILMASI ANLAMINA GELMİYOR

Özelleştirme İdaresi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın doğrudan bir özelleştirme ihalesine çıkılması anlamına gelmediğini vurguladı.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 5

Kararın, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkilendirdiği belirtilirken, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 6

Başkanlık, değerlendirilen modelde önceliğin gelir elde etmek olmadığını belirterek, temel hedefin otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmak olduğunu açıkladı.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 7

"600 MİLYON DOLAR KÂR DEĞİL, GELİR"

Açıklamada, otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaştığı yönündeki bilgilere de yanıt verildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 8

Özelleştirme İdaresi, söz konusu 600 milyon doların kâr değil gelir olduğunu belirterek, bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığını bildirdi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 9

Yatırım ve yenileme harcamalarının yanı sıra personel, işletme ve finansman giderlerine de dikkat çekilen açıklamada, bu maliyetlerin hesaba katılmadan yapılacak hesaplamaların otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmayacağı kaydedildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 10

ÜCRETSİZ OTOYOLLAR ÜCRETLİ HALE GELECEK Mİ?

Özelleştirme İdaresi'nin açıklamasında, yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğu belirtildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 11

Açıklamada ayrıca ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ek bir artış yapılması veya çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmadığı ifade edildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 12

Başkanlık, 600 milyon dolarlık gelirin doğrudan 30 yılla çarpılarak “30 yıllık kâr” ya da “kamu zararı” hesabı yapılmasının teknik ve mali açıdan geçerli olmadığını da vurguladı. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ile risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 13

KARAR HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KAPSIYOR?

Kararda, 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollara da işaret edildi.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 14

Kapsamda yer alan güzergahlar arasında Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolları bulunuyor.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 15

Bunun yanı sıra İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile çevre otoyolu ve bağlantı yolları da kapsamda yer alıyor.

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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor: Bakanlıktan ilk açıklama - Resim: 16

Hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları da karar kapsamında değerlendiriliyor.

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