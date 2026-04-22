Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre olay, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan Varyant Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Varyant Köprüsü üzerinde uygulama yapan emniyet güçleri, seyir halindeki bir otomobili durumundan şüphelenerek durdurdu. Sürücü D.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A. araçtan indirilerek kimlik kontrolünden geçirildi. Üst aramasında 3 silah ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.